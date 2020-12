In Berlin ist in einer Andacht an die Opfer des Terroranschlags vor vier Jahren erinnert worden. Erzbischof Koch sagte in seiner Predigt, der Jahrestag erinnere daran, zu welcher Gewalt Menschen in der Lage seien.

Koch fügte hinzu, es bestehe die Herausforderung, alles zu tun, damit sich solche Ereignisse nicht wiederholten. Im Anschluss an den Gottesdienst verlas der evangelische Pfarrer Germer am Mahnmal vor der Kirche die Namen der Todesopfer. An der Veranstaltung in der Gedächtniskirche hatten rund 100 Menschen teilgenommen - vor allem Hinterbliebene der Opfer - sowie der Regierende Bürgermeister Müller und der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Franke. Der Gottesdienst wurde auch im Internet übertragen.

Kirchenglocken läuten 12 Mal

Gegen 20.02 Uhr - der Uhrzeit des Anschlages - läuteten die Kirchenglocken zwölf Mal in Erinnerung an die zwölf Toten. Die Menschen legten Kränze und Blumen ab. Auf der Treppe vor der Gedächtniskirche wurde ein Herz aus Kerzen aufgebaut.



Zuvor hatte bereits Bürgermeister Müller die Namen der Getöteten getwittert und betont, sie seien nicht vergessen. Er sprach von einem tiefen Einschnitt, den die Attacke für Berlin bedeutet habe. Bundesjustizministerin Lambrecht erklärte, man werde weiter für die Opfer da sein. Sie erinnerte auch an die Verletzten und an Ersthelfer, die bis heute unter den Folgen des Anschlags litten.



Am 19. Dezember 2016 war der islamistische Terrorist Anis Amri mit einem LKW durch den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast. Dabei tötete er elf Menschen und verletzte 70 weitere. Zuvor hatte er den Fahrer des Sattelzugs erschossen. Amri floh nach der Tat nach Italien, wo er wenige Tage später bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde.

Hinterbliebene kritisiert Bundesregierung

Eine Vertreterin der Opfer - Astrid Passin - warf der Bundesregierung einen mangelnden Willen zur Aufklärung vor. Sie sagte der „Tageszeitung“ aus Berlin, der Untersuchungsausschuss des Bundestages bemühe sich zwar. Die Regierung verwehre aber weiterhin viele wichtige Informationen, so dass der Ausschuss immer wieder Unterlagen und Zeugen einklagen müsse. Bei dem Anschlag war Passins Vater getötet worden, sie selbst ist seither Ansprechpartnerin für Verletzte und Hinterbliebene.



Auch die Obfrau der Grünen im Untersuchungsausschuss, Mihalic, beklagte eine mitunter mangelnde Mitwirkung der Bundesregierung an der Aufklärung des Falls. Wenn Akten etwa erst an dem Tag geliefert würden, an dem der jeweilige Zeuge vernommen werde, könne man sich nicht ordentlich vorbereiten, sagte Mihalic im Deutschlandfunk. Auch die Schwärzung von Akten bis zur Unkenntlichkeit monierte die Obfrau. Aktuell klage man beim Bundesverfassungsgericht auf die Benennung eines Zeugen, eines V-Mannes des Bundesamtes für Verfassungsschutz.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.