In Berlin haben hunderte Menschen der beiden Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gedacht.

Die Partei Die Linke hatte102 Jahre nach der Ermordung der beiden zum stillen Erinnern eingeladen. An der traditionellen Veranstaltung an der Gedenkstätte der Sozialisten am Zentralfriedhof Friedrichsfelde nahmen zahlreiche Bundes- und Landespolitiker der Partei teil, darunter die Bundesvorsitzende Wissler und der letzte Ministerpräsident der DDR, Modrow.



Luxemburg und Liebknecht waren am 15. Januar 1919 in Berlin von rechtsgerichteten Freikorps-Soldaten erschossen worden.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.