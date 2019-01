In Berlin haben Tausende an die vor einhundert Jahren ermordeten Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert.

Die Linken-Fraktionsvorsitzenden Wagenknecht und Bartsch sowie die Parteichefs Kipping und Riexinger legten an der Gedenkstätte auf dem Friedhof Friedrichsfelde Kränze nieder. Im Stadtteil Lichtenberg fand eine Demonstration unter dem Motto "Luxemburg-Liebknecht-Ehrung 2019" statt.



Die Geschäftsführerin der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, Kaminsky, warnte vor einer Romantisierung sozialistischer Politik in der Weimarer Republik. Sie forderte einen differenzierten und kritischen Umgang mit den beiden Symbolfiguren der deutschen Kommunisten.



Luxemburg und Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 von Freikorps-Soldaten in Berlin erschossen.