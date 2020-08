Mit einem zentralen Gedenken wird heute in Berlin an den Mauerbau vor 59 Jahren und die Opfer der deutschen Teilung erinnert.

In der Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße werden dazu Kulturstaatsministerin Grütters und der Regierende Bürgermeister Müller erwartet. Wegen der Corona-Pandemie dürfen diesmal nur 20 Personen teilnehmen. In der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen werden zunächst Zeitzeugen sprechen. Am Denkmal sollen dann Kränze niedergelegt werden.



Der Bau der Mauer hatte am 13. August 1961 begonnen. Durch sie wurde die deutsch-deutsche Teilung besiegelt. die erst mit Mauerfall am 9. November 1989 zu Ende ging. Bei Fluchtversuchen aus Ost-Berlin wurden zahlreiche Menschen getötet.