Mit Veranstaltungen in Berlin und mehreren ostdeutschen Bundesländern ist an den Bau der Mauer vor 59 Jahren erinnert worden.

Bei der zentralen Gedenkfeier in der Bernauer Straße sagte Berlins Regierender Bürgermeister Müller, das schwer erkämpfte Gut der Freiheit müsse heute wieder gegen Nationalismus in Deutschland und in ganz Europa verteidigt werden. Bei der Andacht in der Kapelle der Versöhnung sprachen auch Zeitzeugen. Wegen der Corona-Pandemie durften diesmal nur 20 Personen teilnehmen.



Der Bau der Mauer begann am 13. August 1961. Durch sie wurde die deutsch-deutsche Teilung besiegelt, die erst mit dem Mauerfall am 9. November 1989 zu Ende ging. Bei Fluchtversuchen aus Ost-Berlin wurden zahlreiche Menschen getötet. An die Opfer wurde heute erinnert.