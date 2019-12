Drei Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ist in Berlin der Opfer gedacht worden.

Trauernde kamen zu dem Mahnmal, legten Blumen nieder, entzündeten Kerzen und verharrten in Stille. Bei einer Andacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sagte der evangelische Bischof Stäblein, der Jahrestag sei ein Moment tiefster Dunkelheit. Mit dem Erinnern werde aber auch gezeigt, dass der Tod nicht die letzte Macht behalte. Um 20 Uhr 2, den Zeitpunkt des Anschlags, soll eine Glocke in Erinnerung an die zwölf Todesoper läuten.



Am 19. Dezember 2016 war der Attentäter Anis Amri mit einem entführten Lastwagen in die Menschenmenge am Breitscheidplatz gefahren. Er wurde später auf der Flucht erschossen. Dutzende Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss versucht zu klären, inwiefern Versäumnisse der Sicherheitsbehörden bei dem Anschlag eine Rolle gespielt haben könnten.