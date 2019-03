In Berlin sind zahlreiche Menschen zu Protesten gegen die EU-Urheberrechtsreform zusammengekommen.

Die Veranstalter sprechen von etwa 3.500 Teilnehmern. Der Demonstrationszug verläuft vom Sitz des Axel-Springer-Verlages im Stadtteil Kreuzberg vorbei am Bundesjustizministerium zur Vertretung der Europäischen Kommission Unter den Linden. Aufgerufen zur Demonstration hatten Organisationen wie der Chaos Computer Club, der Journalistenverband Freischreiber und der Verein Digitale Gesellschaft.



Der Protest richtet sich insbesondere gegen Artikel 13 im geplanten neuen EU-Urheberrecht. Darin ist vorgesehen, dass Betreiber von Internetplattformen wie Youtube sicherstellen müssen, dass bei ihnen kein urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen wird. Volker Grassmuck vom Verein Digitale Gesellschaft sagte, eine solche Kontrolle werde nur mit automatischen Filtern funktionieren, die dann zuviel wegfiltern könnten. Diese sogenannten Upload-Filter ließen befürchten, dass auch legale Zitate, etwa aus Nachrichten, in Beiträgen von Internetnutzern aussortiert werden könnten. Dann müsse man Beschwerde einlegen oder am Ende sogar klagen, führte Grassmuck aus. Das würde zu einem Rückgang der Meinungsvielfalt im Internet führen.



Ähnlich äußerte sich das Bündnis "Berlin gegen 13". Der mit der Reform geplante Artikel 13 werde "massive Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Vielfalt des Internets haben", hieß es.



Eine Petition im Internet gegen Artikel 13 ist von fast fünf Millionen Menschen unterzeichnet worden.