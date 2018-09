In Berlin befragt das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags den Präsidenten des Verfassungsschutzes, Maaßen.

Hintergrund sind dessen umstrittene Äußerungen über die Vorgänge in Chemnitz. Am Abend soll Maaßen zudem im Bundestags-Innenausschuss gehört werden. Zu dieser Sitzung wird auch Innenminister Seehofer erwartet. Maaßen hatte die Echtheit eines Videos in Zweifel gezogen, das Übergriffe auf Ausländer in Chemnitz zeigt. In einem Bericht an seinen Dienstherrn Seehofer soll er inzwischen davon abgerückt sein.