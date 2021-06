Der Sprecher der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin, Enzesberger, lehnt eine Enteignung großer Immobilienunternehmen ab.

Zur Begründung sagte Enzesberger im Deutschlandfunk, das Vorhaben werde dazu führen, dass sich Investoren, die ausreichend Wohnraum schaffen könnten, zurückziehen würden. Enzesberger äußerte die Sorge, dass auch Genossenschaften von einer möglichen Enteignung betroffen sein könnten. Er warb stattdessen für mehr staatliche Förderungen, um preiswerten Wohnraum zu schaffen. Für Neubauten müsse man derzeit eine Nettokaltmiete von mehr als zehn Euro pro Quadratmeter verlangen, betonte Enzesberger.



In Berlin zeichnet sich ein Volksentscheid über eine mögliche Enteignung großer Immobilienunternehmen ab. Die entsprechende Bürgerinitiative hat das notwendige Quorum an Unterschriften aller Voraussicht nach erreicht. Das endgültige Ergebnis soll Anfang Juli bekanntgegeben werden.



Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" setzt sich dafür ein, Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen zu vergesellschaften. Die Unternehmen müssten dafür entschädigt werden.

