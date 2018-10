Das Berliner Verwaltungsgericht verhandelt heute Vormittag über mögliche Diesel-Fahrverbote.

An vielen Stellen in der Hauptstadt wird der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft derzeit deutlich überschritten. Die Deutsche Umwelthilfe hat deswegen geklagt. Sie will erreichen, dass innerhalb des S-Bahn-Rings und auf einigen anderen Berliner Straßen Fahrverbote verhängt werden. Die Entscheidung des Gerichts könnte noch heute fallen.