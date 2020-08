Das Bundesgesundheitsministerium erwägt einem Pressebericht zufolge, bei seiner Kommunikation künftig auf die Video-Plattform TikTok zu verzichten.

Es werde derzeit geprüft, ob TikTok weiter genutzt werde, zitiert die "Wirtschaftswoche" eine Sprecherin des Ministeriums. Hintergrund sind dem Bericht zufolge Sicherheits- und Datenschutzbedenken. Wie das Blatt weiter schreibt, ist das Gesundheitsministerium derzeit das einzige Kabinettsressort, das die besonders bei jungen Leuten beliebte App für eigene Beiträge nutzt.



TikTok ist in der Diskussion, nachdem US-Präsident Trump zunächst ein Verbot der Plattform in den USA angedroht hat und nun einen Verkauf an ein amerikanisches Unternehmen erreichen will. US-Behörden werfen der chinesischen Betreiberfirma von TikTok vor, Nutzerdaten an die Regierung in Peking weiterzugeben.