Die Berliner SPD-Vorsitzende Giffey will als neue Regierende Bürgermeisterin die Verwaltung in der Hauptstadt reformieren.

Sie sagte dem "Tagesspiegel", geplant sei, in einem parteiübergreifenden Verfassungskonvent zeitnah Vorschläge für mehr Effektivität zu erarbeiten. Nötig seien unter anderem klare Zuständigkeiten für die Bezirke und die Hauptverwaltung. Bei Projekten von gesamtstädtischer Bedeutung oder Wohnungsbauvorhaben müsse es Durchgriffsmöglichkeiten geben. Die Berliner Verwaltung steht seit Jahren massiv in der Kritik. So müssen Einwohner teilweise wochenlang auf Termine warten.



Zuletzt hatte der frühere Regierende Bürgermeister Wowereit erklärt, die Verwaltung sei "schlechter aufgestellt als jede Kreissparkasse". Dem Rundfunk Berlin-Brandenburg sagte der SPD-Politiker: "Es gibt in Berlin so etwas wie eine kollektive Verantwortungslosigkeit."



Am Freitag wollen SPD, Grüne und Linke Koalitionsverhandlungen in der Hauptstadt aufnehmen. Falls es zu einer Fortsetzung des Bündnisses kommt, soll Giffey zur Nachfolgerin des bisherigen Regierungschefs Müller gewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.