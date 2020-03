Die Spitzen der Großen Koalition haben sich auf die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Kindern und Jugendlichen aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland geeinigt.

Deutschland sei bereit, im Rahmen einer "Koalition der Willigen" auf europäischer Ebene einen angemessenen Anteil zu übernehmen, teilte der Koalitionsausschuss von Union und SPD nach Abschluss der Beratungen in der Nacht in Berlin mit. Man wolle bei der schwierigen humanitären Lage von etwa 1.000 bis 1.500 Kindern auf den griechischen Inseln helfen. Es handele sich dabei um Kinder, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt seien. Bei den meisten von ihnen gehe es um Mädchen, hieß es weiter.



Der türkische Präsident Erdogan reist heute zu Gesprächen über die Lage der Geflüchteten nach Brüssel. Dort wird er Ratspräsident Michel und Kommissionschefin von der Leyen treffen. In Berlin kommt Bundeskanzlerin Merkel mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis zusammen.