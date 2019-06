Die Spitzen der Koalitionsfraktionen beraten ab heute Abend bei einer Klausurtagung in Berlin über die weitere Regierungsarbeit.

Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen den Fraktionsvorständen von Union und SPD dürften wirtschafts- und haushaltspolitische Fragen stehen. Auch soll es um den Ausbau des Mobilfunknetzes nach der Versteigerung der 5G-Lizenzen gehen. Der kommissarische Vorsitzende der SPD-Fraktion, Mützenich, verlangte in einem Interview mit der Funke Mediengruppe einen schnelleren Ausbau des Internets in ländlichen Regionen.



Nicht zu erwarten sind bei der Klausur dagegen Einigungen in großen Streitfragen wie etwa der Ausgestaltung der Grundrente oder dem Klimaschutzgesetz. Die Ergebnisse ihrer Beratungen wollen die Fraktionen am Freitagmittag bekanntgeben.