In Berlin haben sich interessierte Bürger an zwei Tagen der offenen Tür ein Bild von der Arbeit der Bundesregierung in Berlin gemacht.

Nach offiziellen Angaben wurden am Wochenende im Kanzleramt, Bundespresseamt und den 14 Ministerien beteiligten über als 130.000 Besuche verzeichnet. Besonders viele hätten sich das Kanzleramt angesehen, in dem Amtsinhaberin Merkel am Nachmittag Bürger bei einem Rundgang traf.



Es war die 20. Veranstaltung dieser Art und stand in diesem Jahr unter dem Motto "Hallo, Politik". Unter anderem stellten sich Minister den Fragen der Menschen oder nahmen an Diskussionsveranstaltungen teil.