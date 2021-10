Die Grünen kommen heute zu einem kleinen Parteitag zusammen. Bei dem Treffen in Berlin wollen die etwa 100 Delegierten den Kurs in den Gesprächen über eine Regierungsbildung erörtern. Die Partei strebt eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP an.

Die beiden Parteichefs Baerbock und Habeck sehen darin die Chance für einen neuen Aufbruch, wie es im Leitantrag des Bundesvorstands für den Parteitag heißt. Zudem sollen die Delegierten die Mitglieder der Sondierungsteams bestimmen.



Bereits gestern hatten Grüne und FDP die Chancen für eine gemeinsame Zusammenarbeit in einer Regierung ausgelotet. Grünen-Chef Habeck sprach nach dem Treffen von einem guten Start. Man habe eine Gesprächskultur aufgebaut und sachorientiert miteinander gesprochen. Der FDP-Vorsitzende Lindner sagte, es habe in guter Atmosphäre die Klärung begonnen, wie das Trennende zwischen beiden Parteien überwunden werden könne.



Lindner meinte, die Bürger hätten sich bei der Wahl für Veränderung entschieden. FDP und Grüne als die Kräfte, die sich am stärksten gegen den Status Quo gewandt hätten, seien beauftragt, gemeinsam einen Aufbruch zu organisieren. Habeck bewertete den Austausch mit der FDP ebenfalls positiv. Wenn man "eine Schraube schräg" einsetze, werde sie nie wieder gerade, sagte Habeck. Diese Schraube sei in den ersten Tagen "sehr gerade eingesetzt" worden. Seine Ko-Vorsitzende Baerbock sprach von einem historischen Moment. Es gehe nun darum, gemeinsam einen Aufbruch zu schaffen. Das Wahlergebnis habe den Parteien den Auftrag gegeben, wirkliche Erneuerung bei den Zukunftsaufgaben zu schaffen. Hier sei man einen ersten kleinen Schritt gegangen.



Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.