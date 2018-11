In Berlin ist der Weg frei für die Einführung eines neuen Feiertags.

Die Grünen billigten am Abend auf einem Landesparteitag das Vorhaben, den Internationalen Frauentag am 8. März zum Feiertag zu erklären. Die beiden anderen Regierungsparteien - die SPD und die Linke - haben diesem Termin bereits zugestimmt. Damit der neue arbeitsfreie Tag bereits im kommenden Jahr gilt, soll nun rasch ein entsprechender Antrag in das Abgeordnetenhaus eingebracht und beschlossen werden. Berlin zählt zu den Bundesländern mit den wenigsten Feiertagen. Derzeit sind es 9, in Bayern dagegen 13.