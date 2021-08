Nach zahlreichen illegalen Versammlungen von Gegnern der Corona-Politik gestern in Berlin hat die Polizei mehr als 500 Ermittlungsverfahren gegen Teilnehmer eingeleitet.

In knapp 60 Fällen werde wegen Widerstands und in rund 40 Fällen wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, teilte die Polizei mit. Weitere Anzeigen gab es demnach wegen besonders schweren Landfriedensbruchs, Gefangenenbefreiung sowie Verstößen gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz und die Berliner Infektionsschutzverordnung.



Trotz eines Verbots waren am Sonntag mehrere Tausend Menschen durch die Hauptstadt gezogen. Sie versammelten sich immer wieder in Gruppen in verschiedenen Teilen der Stadt, mehrfach kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mehr als 60 Polizisten wurden verletzt.

