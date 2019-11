Nach der tödlichen Auseinandersetzung in einer U-Bahn-Station in Berlin-Kreuzberg ist gegen einen 26-Jährigen Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen worden.

Er wurde an seinem Wohnsitz im Stadtteil Wannsee festgenommen. Nach Polizeiangaben führten unter anderem Zeugenaussagen auf die Spur des Mannes. Er sitzt in Untersuchungshaft. Eine ebenfalls heute festgenommene Person wurde mangels Tatverdachts wieder freigelassen.



In der vergangenen Woche war ein 30-jähriger Iraner bei einem Streit zwischen mehreren Personen vor eine U-Bahn an der Haltestelle Kottbusser Tor gestoßen worden. Er erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen.