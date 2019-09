Die Berliner Handwerkskammer beklagt wegen der möglichen Einführung eines Mietendeckels in der Hauptstadt einen deutlichen Auftragseinbruch.

Hauptgeschäftsführer Wittke sagte dem Deutschlandfunk, seit dem Beginn der Diskussion um die Maßnahme seien den Unternehmen Aufträge in zweistelliger Millionenhöhe weggebrochen. Konkrete Zahlen nannte er nicht. Wittke mahnte, in der vorliegenden Form dürfe der Mietendeckel auf keinen Fall kommen. Für die Handwerker würde es die ansonsten für sie hervorragende Konjunktur abwürgen.



Das Unternehmen Novacon Baumanagement berichtet, zwei von drei großen Auftraggebern hätten die Beauftragung gestoppt. Geschäftsführer Krause sagte, der Mietendeckel würde zu einem Innovations- und Sanierungsstau führen.



Die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin will eine Mietobergrenze von 9,80 Euro pro Quadratmeter einführen. Ziel ist es, die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt beruhigen. Berlin wäre das erste Bundesland mit einer solchen Regelung.



