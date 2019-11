Die Kuratorin und Museums-Managerin Hetty Berg wird neue Direktorin des Jüdischen Museums Berlin.

Wie der Stiftungsrat mitteilte, wird sie die Leitung im April des kommenden Jahres übernehmen. Berg widme sich seit vielen Jahrzehnten der Vermittlung jüdischer Geschichte, Kultur und Religion, teilte Kulturstaatsministerin Grütters (CDU) mit, die Vorsitzende des Stiftungsrats ist. Als Chefkuratorin des Jüdischen Kulturviertels in Amsterdam habe Hetty Berg ihre Führungsstärke in komplexen Organisationen erfolgreich unter Beweis gestellt.



Berg wird Nachfolger von Peter Schäfer, der Mitte Juni zurücktrat. Als Auslöser galt ein Tweet des Museums mit einer Leseempfehlung zur BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen). Im empfohlenen Text hatten jüdische und israelische Wissenschaftler kritisiert, dass der Bundestag BDS als antisemitisch eingestuft hatte. Die Bewegung ruft unter anderem dazu auf, keine israelischen Waren zu kaufen.



Der Auftrag der Stiftung Jüdisches Museum Berlin ist es, jüdisches Leben in Berlin und Deutschland zu erforschen, zu vermitteln und einen Ort der Begegnung zu schaffen.