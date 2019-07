In Berlin haben Hunderttausende den Christopher Street Day gefeiert.

Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich am Nachmittag 150.000 an der Parade durch die Hauptstadt. Bis zum Abend wurden es rund eine Million Feiernde. Das Motto des CSD "Stonewall 50" erinnerte an die Razzia in einer Schwulenbar in New York durch die Polizei vor 50 Jahren und den folgenden Aufstand. Dieser gilt als Geburtsstunde für die moderne Schwulen- und Lesbenbewegung. Mit zahlreichen Plakaten setzten Teilnehmer aus aller Welt Zeichen für Gleichberechtigung und gegen Ausgrenzung.