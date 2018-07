In Berlin haben hunderttausende Menschen den Christopher Street Day (CSD) gefeiert und zur Toleranz für Homosexuelle, Bisexuelle und Transgender-Menschen aufgerufen.

Unter dem Motto "Mein Körper - meine Identität - mein Leben" zog die Parade vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor. Etwa 60 Wagen nahmen am CSD teil. Etliche Teilnehmer waren bunt und glitzernd gekleidet, viele hielten Flaggen, Luftballons und Schirme in den Regenbogenfarben in den Händen. Auf Plakaten forderten Teilnehmer etwa "Liebe ohne Grenzen" oder "CSD statt AfD". Die Partei war als offizieller Teilnehmer unerwünscht. Das machten die CSD-Veranstalter deutlich, nachdem sie einen Antrag der Jungen Alternative Berlin abgelehnt hatten.



Mit der Veranstaltung wird an den Aufstand von Homosexuellen gegen Polizei-Willkür in der Christopher Street in New York im Jahr 1969 erinnert.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.