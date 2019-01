Am Redaktionsgebäude der Berliner "tageszeitung" ist es heute früh zu einem Zwischenfall gekommen.

Nach Angaben der Polizei sollen sechs bis sieben Personen Plakate an dem Haus in der Friedrichstraße angebracht und eine Angestellte bedrängt haben. Außerdem hätten die Täter einen Steinhaufen mit roter Farbe beschmiert. Der Staatsschutz ermittele wegen Hausfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und eines möglichen politischen Hintergrunds. Von einer ähnlichen Aktion vor ihrem Verlagsgebäude berichtet die Frankfurter Rundschau auf ihrer Online-Seite.



Die fremden- und islamfeindliche "Identitäre Bewegung" bekannte sich auf Twitter zu der Plakataktion. Sie seien Teil einer "bundesweiten Aktion". Betroffen seien unter anderem auch die SPD-Bundeszentrale im Willy-Brandt-Haus und das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Die "Identitäre Bewegung" wird vom Verfassungsschutz beobachtet.



Unbekannte hatten am Wochenende in Berlin-Kreuzberg das Verlagshaus des Satire-Magazins "Titanic" und das Büro der politischen Gruppierung "Die Partei" mit Farbe beschmiert.