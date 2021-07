Der größte deutsche Wohnungskonzern Vonovia ist vorerst mit der Übernahme des Wettbewerbers "Deutsche Wohnen" gescheitert. Mit 47,6 Prozent der Aktien der Deutsche Wohnen wurde die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent nicht erreicht, wie Vonovia mitteilte. Man mache sich wenig Hoffnungen, dass noch genügend Nachbuchungen kämen, um doch noch die 50 Prozent zu erreichen, hieß es weiter. Der Berliner Senat zeigte sich überrascht.

Die Gesamtkosten des Deals hätten sich auf rund 18 Milliarden Euro belaufen. Im Juni hatte das Bundeskartellamt dem geplanten Zusammenschluss zugestimmt. Bereits im Jahr 2016 war eine angestrebte Fusion gescheitert. In einer ersten Reaktion teilte Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz mit, die Nachricht sei überraschend gekommen: "Es wird sich in den nächsten Tagen klären, ob es zu der Fusion kommt oder nicht. Es gilt also abzuwarten, wie sich die Unternehmen positionieren."

Teil der Debatte um Mietendeckel

Die geplante Fusion hatte die Debatte über Mieten und knappen Wohnraum angefacht. Die Deutsche Wohnen stand nicht nur beim inzwischen gescheiterten Mietendeckel-Gesetz des Senats immer wieder im Fokus, sondern ist auch Hauptgegner der Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen". Diese setzt sich dafür ein, Immobilien von Unternehmen in Berlin zu verstaatlichen, die mehr als 3000 Wohnungen haben. Die Deutsche Wohnen hat allein in der Hauptstadt rund 114 000 Wohnungen.



Vonovia wollte sich indes verpflichten, in den kommenden drei Jahren die jährlichen Mietsteigerungen auf höchstens ein Prozent im Jahr zu begrenzen. Beide Konzerne einigten sich mit dem Senat zudem auf den Verkauf von rund 20.000 Wohneinheiten noch in diesem Jahr an das Land. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte darauf positiv reagiert.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.