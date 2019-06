In Berlin treibt eine Bürgerinitiative ein Volksbegehren für Enteignungen weiter voran.

Am Mittag wollen Vertreter der Initiative eine Liste mit tausenden Unterschriften an die Senatsverwaltung übergeben. Die Verwaltung prüft dann, welche Unterschriften gültig sind. Falls mindestens 20.000 zusammengekommen sind, wird offiziell ein Volksbegehren eingeleitet. Die nächsten möglichen Schritte wären zunächst eine rechtliche Prüfung und schließlich ein Volksentscheid.



Die Berliner Bürgerinitiative will erreichen, dass Wohnungsunternehmen mit über 3.000 Wohneinheiten vergesellschaftet werden.