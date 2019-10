Nach dem Anschlag von Halle haben die Grünen davor gewarnt, dem mutmaßlichen Täter vorschnell eine "labile Persönlichkeit" zu attestieren.

Innenexpertin Mihalic sagte nach einer Sitzung des Innenausschusses im Bundestag, eine solche Bewertung stütze sich allein auf das Geständnis des 27-Jährigen und nicht auf eine unabhängige Begutachtung. Nun müsse geklärt werden, ob es Mittäter, Mitwisser oder Finanziers gegeben habe. Vor einer Woche hatte ein bewaffneter Mann versucht, in eine Synagoge in Halle an der Saale einzudringen und auf der Straße zwei Menschen erschossen. Er gab antisemitische und rechtsextreme Motive an.



In Mönchengladbach durchsuchte die Polizei heute die Wohnung zweier Männer, die das sogenannte "Manifest" des mutmaßlichen Täters im Internet verbreitet haben sollen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird gegen sie wegen Volksverhetzung ermittelt.