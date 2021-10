Berlins Innensenator Geisel hat die Ausschreitungen nach der Räumung des linksautonomen "Köpi"-Platzes verurteilt.

Was man gestern erlebt habe, sei keine politische Haltung, sondern blinde Zerstörungswut, sagte der SPD-Politiker. Damit werde kein einziges Problem gelöst. Geisel betonte, Berlin brauche Freiräume auch für unkonventionelle Wohnformen und alternative Projekte. Aber diese Freiräume dürfen keine rechtsfreien Räume sein.



Gestern hatte die Polizei mit schwerem Gerät das Wagencamp "Köpi" aufgelöst. Die Räumung hatte der Grundstückseigentümer vor Gericht erstritten. Am Abend kam es bei einer Demonstration zu Ausschreitungen. Laut Polizei wurden Flaschen und Steine auf Einsatzkräfte geworfen, auch Angriffe mit Stangen und teils gravierende Sachbeschädigungen an Autos habe es gegeben. Einige der Beamten wurden verletzt. In der Nacht beruhigte sich die Lage.

