Berlins Innensenator Geisel hat vier Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf dem Breitscheidplatz ein neues Anti-Terror-Konzept für die Hauptstadt vorgestellt.

Der SPD-Politiker sagte, die Gewalttat im Dezember 2016 habe unter anderem gezeigt, dass die Sicherheitsbehörden in einigen Bereichen nicht gut aufgestellt gewesen seien. Kernpunkt des neuen Konzeptes ist eine verstärkte Zusammenarbeit der Behörden in der Terrorabwehr sowie eine bessere Beobachtung und schnellere Abschiebung von Gefährdern.



Am 19. Dezember 2016 hatte der Islamist Amri mit einem Lastwagen auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche zwölf Menschen getötet und viele verletzt. Mehrere Untersuchungsausschüsse - im Bundestag ebenso wie in den Ländern Berlin und Nordrhein-Westfalen - haben sich seither mit Versäumnissen der Behörden im Zusammenhang mit dem Fall befasst.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.