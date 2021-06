Berlins Innensenator Geisel, SPD, hat die Angriffe auf Polizisten durch Hausbesetzer verurteilt.

Er sprach im Abgeordnetenhaus von "äußerster Brutalität" und "offenem Gangstertum". Gestern hatten vermummte Linksradikale in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain Barrikaden gebaut und angezündet sowie Polizisten mit Steinen und Flaschen beworfen. Geisel sagte, das seien schockierende Bilder gewesen. Insgesamt seien 65 Einsatzkräfte verletzt worden. Hintergrund ist eine gerichtlich genehmigte Brandschutzprüfung in einem besetzten Haus. Heute wurden erneut Polizisten angegriffen, nachdem sie sich Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.