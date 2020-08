Wegen des Streits um die verbotene Großdemonstration gegen die Corona-Politik am Samstag in Berlin hat Innensenator Geisel, SPD, vor einem konfliktreichen Wochenende in der Hauptstadt gewarnt.

Geisel sagte der Süddeutschen Zeitung, es gebe eine ganz erhebliche Androhung von Gewalt. Die Polizei sei jedoch auf alle Szenarien vorbereitet. Tausende Polizisten seien auch aus anderen Bundesländern und vom Bund zusammengezogen worden.



Die Initiative Querdenken 711 reichte gestern einen Eilantrag beim Berliner Verwaltungsgericht ein gegen das Verbot der Demonstration ein. Mit einer Entscheidung ist heute zu rechnen.



Inzwischen sind bei der Hauptstadtpolizei rund 4.000 neue Demonstrationen angemeldet worden. Man gehe davon aus, dass die Zahl weiter steigen werde, da entsprechende Aufrufe im Internet kursierten, sagte eine Polizeisprecherin.