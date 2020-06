Bei einer von Deutschland ausgerichteten Geberkonferenz in Berlin zur Unterstützung des Sudans wurden am Ende Spendenzusagen in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro gemacht.

Deutschland sagte 150 Millionen Euro zu. Das Geld soll unter anderem dazu dienen, dem afrikanischen Land in der Wirtschaftskrise zu helfen und den Übergang zur Demokratie abzusichern. Bundesaußenminister Maas lobte die Reformen der sudanesischen Übergangsregierung.



Der Sudan war fast 30 Jahre lang von Langzeitmachthaber Baschir autoritär regiert worden. Nach dessen Sturz einigte sich im Juli vergangenen Jahres das Militär und die zivile Opposition auf eine Übergangsregierung. Sie soll den Weg zu Wahlen in drei Jahren ebnen.