Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat am Abend in Berlin die Internationale Grüne Woche in Berlin eröffnet.

Die Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau findet in diesem Jahr zum 84. Mal statt. Sie ist ab morgen für Interessierte geöffnet. Bis zum 27. Januar werden 400.000 Besucher erwartet. Partnerland ist Finnland. Klöckner erklärte, Landwirtschaft sei die Grundlage für politische Stabilität und Sicherheit. Für die Zukunft der Branche sei vor allem eine flächendeckende Anbindung an das schnelle Internet wichtig. Nur eine moderne und digitalisierte Landwirtschaft biete die Chance, effizienter und ressourcenschonender zu produzieren, sagte die CDU-Politikerin.