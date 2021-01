Israels Botschafter Issacharoff hat Deutschland als wichtigsten strategischen Partner seines Landes in Europa bezeichnet.

Der Diplomat sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei ermutigend und inspirierend, wie eng und erfolgreich zwei Länder mit einer so schwierigen gemeinsamen Geschichte zusammenarbeiten könnten. Er verwies dabei etwa auf Verteidigungsprojekte wie die Ausbildung von Bundeswehr-Piloten in Israel oder Militärübungen von Bundeswehr und israelischer Armee in Deutschland im August. Weiter erklärte Issacharoff, er registriere, dass Deutschland in der Nahost-Politik eine zunehmend aktivere Rolle einnehme. Dies erfülle ihn mit Stolz.



Der Botschafter betonte, er könne sich vorstellen, die bilaterale Partnerschaft zwischen Deutschland und Israel nach dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Biden zu einer trilateralen Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten auszubauen. Dies wäre für alle Seiten gut.

