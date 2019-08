In Berlin wird heute an den Bau der Mauer vor 58 Jahren erinnert.

An der zentralen Veranstaltung in der Gedenkstätte an der Bernauer Straße nahmen rund 150 Menschen teil, darunter Berlins Regierender Bürgermeister Müller. Am Nachmittag hält Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer an der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam eine Rede. Auf der Brücke wurden während des Kalten Krieges Agenten ausgetauscht. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Hirte, bezeichnete den Mauerbau als schwarzen Tag in der deutschen Geschichte.