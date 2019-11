Die jüdische Gemeinde in Berlin hat an die von den Nationalsozialisten in der Pogromnacht ermordeten Juden erinnert.

Auf einer Gedenkveranstaltung wurden die Namen der mehr als 55.000 Opfer verlesen. Berlins Regierender Bürgermeister Müller wies in seiner Rede auf den gegenwärtigen Antisemitismus hin. Es sei bitter, dass der Schutz jüdischer Schulen, Kindergärten und Synagogen verstärkt werden müsse, sagte der SPD-Politiker. Acht Jahrzehnte nach der Pogromnacht am 9. November sei das unerträglich.



Neben Überlebenden des Holocausts nahmen an der Gedenkveranstaltung in Berlin Bundespräsident Steinmeier und Israels Botschafter Issacharoff teil. Wegen des jüdischen Schabbat morgen war die Veranstaltung um einen Tag vorgezogen worden.