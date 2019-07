Das Bundeskabinett berät heute darüber, wie in allen Regionen Deutschlands gleichwertige Lebensverhältnisse erreicht werden können.

Bundesinnenminister Seehofer, Landwirtschaftsministerin Klöckner und Familienministerin Giffey stellen die Handlungsempfehlungen einer im vergangenen Jahr eingesetzten Kommission vor. Mit Ländern und Kommunen soll dann im Herbst besprochen werden, welche Maßnahmen umgesetzt werden.



Der kommissarische SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel sagte der Deutschen Presseagentur, Ziel müsse es sein, die Kommunen auch in den strukturschwachen Regionen wieder handlungsfähig zu machen. Überall in Deutschland müssten die Menschen gleichermaßen Chancen auf Bildung, Kultur, Sport, bezahlbare Wohnungen, schnelles Internet und ärztliche Versorgung haben.



Der Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, bekräftigte seine Forderung nach einem Schuldenschnitt für besonders finanzschwache Kommunen. Er sagte im Deutschlandfunk, einige Städte seien nicht in der Lage, die Schulden aus eigener Kraft zu stemmen, sagte Jung im Deutschlandfunk. Es gehe dabei um rund 50 Milliarden Euro, bei denen der Bund helfen müsse. Jung schlug eine Bundesbeteiligung bei den Sozialausgaben vor, beispielsweise bei der Unterkunft von Langzeitarbeitslosen.