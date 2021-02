Die Bundesregierung hat einer Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr zugestimmt.

Das Kabinett beschloss, dass die Beteiligung an der Nato-Mission bis zum 31. Januar 2022 verlängert werden soll. Zur Begründung hieß es, das ursprünglich von den USA festgelegte Abzugsdatum 30. April sei nicht mehr zu halten, weil die Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung länger dauerten. Ein Abzug vor Ende der Gespräche könnte die Position der Regierung in Kabul schwächen. Die Kabinetts-Entscheidung bedarf noch der Zustimmung des Bundestags.



Das bisherige Mandat der Bundeswehr läuft noch bis 31. März. Derzeit sind 1.300 deutsche Soldaten in Afghanistan stationiert.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.