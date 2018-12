Das Bundeskabinett will heute in Berlin das Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz beschließen.

Es soll den Zuzug von qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten erleichtern und so den Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft verringern. Die Große Koalition hatte sich gestern auf letzte Details des lange umstrittenen Entwurfs geeinigt. Einzelheiten der Neuregelung sollen nach der Verabschiedung bekanntgegeben werden.



Strittig war zuletzt jener Teil des Gesetzentwurfes, wonach abgelehnte, aber geduldete Asylbewerber eine befristete Beschäftigungserlaubnis erhalten sollen. Dies soll jetzt in ein eigenes Gesetz ausgegliedert werden, das ebenfalls auf der Tagesordnung der Kabinettsrunde steht.