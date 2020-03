Die Bundesregierung setzt einen Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus ein.

In dem Ausschuss sollen unter anderem das Innen- und das Justizministerium vertreten sein. Das gab Bundeskanzlerin Merkel nach dem 11. Integrationsgipfel in Berlin bekannt. Jeder Mensch müsse sich in Deutschland sicher und in seiner Würde akzeptiert fühlen können, betonte die CDU-Politikerin. Menschen, die eine andere Hautfarbe hätten, würden oft noch in der dritten Generation in Deutschland gefragt, wo sie denn herkämen. Das müsse sich ändern. Die Vorsitzende des "African Network of Germany", Nantcha, begrüßte die Pläne für den Kabinettsausschuss. Die Gesellschaft habe ein Problem, und das heiße Rassismus. Familienministerin Giffey forderte mehr Mittel für eine dauerhafte Förderung zivilgesellschaftlicher Arbeit gegen Rassismus.



Schwerpunktthema des Integrationsgipfels waren in diesem Jahr die Arbeitsmigration und die Vermittlung von Sprach- und Fachkenntnissen. Wirtschaftsminister Altmaier sagte, angesichts des Fachkräftemangels werde der Bedarf an Zuwanderung noch stark steigen.