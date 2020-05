Ein Kamerateam ist am 1. Mai-Feiertag in Berlin-Mitte angegriffen worden.

Vier Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen verletzt ins Krankenhaus, wie Polizeisprecherin Sara Dieng sagte. Es habe sich um Mitarbeiter des ZDF gehandelt. Sie wollten mit dem Komiker Abdelkarim für die "heute show" drehen. Abdelkarim selbst blieb unverletzt. Sechs Menschen seien festgenommen worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.



Die Polizei berichtete nach ersten Erkenntnissen, es sei zu einem körperlichen Übergriff auf das Kamerateam mit insgesamt sieben Personen gekommen. Sie seien durch eine etwa 15-köpfige Personengruppe angegriffen worden, hieß es zunächst.



Die Redaktion der "heute show" teilte mit, man sei betroffen und wünsche den verletzten Kollegen eine schnelle Genesung. Die Nachricht habe die Redaktion erst nach der Aufzeichnung für die heutige Sendung erreicht. Die heutigen Dreharbeiten waren für die kommende Ausgabe am 8. Mai bestimmt. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler verurteilte den Angriff. Die Pressefreiheit sei gerade in diesen Tagen ein hohes Gut, sagte er.