In Berlin empfängt Bundeskanzlerin Merkel heute den französischen Staatspräsidenten Macron.

Geplant ist ein gemeinsames Abendessen im Kanzleramt. Neben europapolitischen Themen soll es vor allem um eine Abstimmung der beiden Länder vor dem EU-Gipfel gehen. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen am 24. und 25. Juni in Brüssel zusammen. Macron ist der erste ausländische Staatsgast, den die Bundeskanzlerin in diesem Jahr persönlich in Berlin trifft.

