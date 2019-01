Bundeskanzlerin Merkel hat im Kanzleramt Sternsinger aus ganz Deutschland empfangen.

Angereist waren 108 Mädchen und Jungen aus allen 27 katholischen Diözesen. Sie informierten die Kanzlerin über die diesjährige Aktion, bei der unter anderem für Kinder mit Behinderung in Peru gesammelt wird.



Insgesamt beteiligen sich nach Angaben des Hilfswerks in diesem Jahr 300.000 Kinder an der Spendensammlung für weltweite Hilfsprojekte.