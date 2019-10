In Berlin haben Anhänger der Bewegung "Extinction Rebellion" auch heute ihre Klimaproteste fortgesetzt.

Am Abend befanden sich noch mehrere Hundert Aktivisten rund um die Verkehrsinsel an der Siegessäule im Tiergarten, zwei der fünf Achsen waren frei. Die Polizei erklärte, es würden keine Räumungen mehr stattfinden. Heute Mittag war der Potsdamer Platz wieder für den Verkehr freigegeben worden, nachdem er friedlich geräumt werden konnte.



In London nahm die Polizei mehr als 500 Klima-Aktivisten fest. Sie hatten in den vergangenen Tagen Straßen und Brücken in der Nähe des Regierungsviertels blockiert.