Die Linken-Bundesvorsitzende Kipping befürwortet die Pläne der Berliner Stadtentwicklungssenatorin Lompscher für einen Mietendeckel in der Hauptstadt.

Kipping kommentierte, der Vorstoß ihrer Parteikollegin sei genau das, was das Land Berlin jetzt brauche. Man habe jahrelang erlebt, wie Miethaie Mieter aus den Innenstädten verdrängt hätten. Lompschers Pläne waren am Wochenende bekanntgeworden. Nach ihrem Willen sollen Wohnungen in der Hauptstadt in den nächsten Jahren nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten dürfen.



In Berlin regiert ein Bündnis aus SPD, Linkspartei und Grünen. Die Koalitionspartner sehen den Mietendeckel in dieser Form mit Skepsis. Der Innensenator und SPD-Politiker Geisel etwa sagte, zwar müsse die spekulative Gier auf dem Wohnungsmarkt gestoppt werden. Dabei sei aber nicht der radikalste Vorschlag der beste - sondern der wirksamste.