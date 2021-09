Der Kulturmanager Klaus Biesenbach wird Direktor der Neuen Nationalgalerie und des daneben entstehenden Museums des 20. Jahrhunderts in Berlin.

Das teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit. Biesenbach soll das Amt am 1. Januar übernehmen . Er war zuvor unter anderem Chefkurator des Museum of Modern Art in New York. Stiftungspräsident Hermann Parzinger sprach von einem "absoluten Glücksfall für die Nationalgalerie, für Berlin, für die Kunst". Kulturstaatsministerin und Stiftungsratsvorsitzende Monika Grütters nannte Biesenbach "eine erstklassige Wahl". Die Neue Nationalgalerie war erst vor wenigen Wochen nach einer Grundsanierung wiedereröffnet worden.

Zwei Neue für den Hamburger Bahnhof

Wie die Stiftung weiter mitteilte, übernimmt das Kuratorenduo Sam Bardaouil und Till Fellrath den Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart. Die beiden sind die Gründer der Plattform "Art Reoriented", sie arbeiten international - mit Projekten etwa in Südkorea, Doha oder Paris. Parzinger erklärte, das Duo werde Großes für die zeitgenössische Kunst in Berlin bewirken. Zu ihren Projekten gehört beispielsweise im nächsten Jahr der Französische Pavillon bei der Biennale in Venedig. Im Hamburger Bahnhof folgt das Duo auf Leiterin Gabriele Knapstein.



Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verwaltet als Deutschlands größte Kultureinrichtung unter anderem die Sammlungen der Museumsinsel.

