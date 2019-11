Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, fordert einen Nationalen Aktionsplan, um Judenfeindlichkeit zu bekämpfen.

Klein sagte dem Deutschlandfunk, alle bisherigen Maßnahmen gegen Antisemitismus müssten besser koordiniert werden. Beteiligt werden sollten der Bund und die Länder, aber auch zivilgesellschaftliche Akteure. Als besonders wichtiges Feld nannte er die Lehrerausbildung.



Um den Kampf gegen Antisemitismus auch besser zu finanzieren, "müsste der Bundesfinanzminister mit an Bord sein", unterstrich Klein. In der Präventionsarbeit, aber auch in der Erinnerungskultur sei es wichtig, mehr Geld in die Hand zu nehmen.

Europaweite Aktionspläne

Klein forderte die Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene für ein gemeinsames Vorgehen einzusetzen. Es wäre ein wichtiges Zeichen, wenn sich unter der deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 alle EU-Mitgliedsstaaten verpflichteten, eine nationale Strategie gegen Antisemitismus vorzulegen, erklärte Klein.



Felix Klein ist seit 2018 Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.