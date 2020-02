Der Verzug beim Nationalen Energie- und Klimaplan, den Deutschland verpflichtend an die EU schicken muss, ist eine Folge der Verhandlungen um den Kohleausstieg.

Das teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin mit. Das habe man auch der EU-Kommission mitgeteilt. Man arbeite daran, den Bericht in Abstimmung mit anderen Ressorts und unter Berücksichtigung der jüngsten Beschlüsse zum Kohleausstieg fertigzustellen. Wie lange das noch dauere, könne man nicht sagen.



In der vergangenen Woche war ein Brief von Kommissionsvizepräsident Timmermans bekannt geworden. Darin hatte er eine rasche Rückmeldung der Bundesregierung angemahnt. Das für alle Mitgliedsländer verpflichtende Konzept hätte bis Ende 2019 eingereicht werden müssen.