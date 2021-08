Umweltschützer haben in Berlin ihre Blockade-Aktionen für mehr Klimaschutz fortgesetzt.

Mehrere Aktivisten drangen in die Bundesgeschäftsstelle des Wirtschaftsrats der CDU ein und fixierten sich an den Fensterrahmen, wie die Polizei mitteilte. Zudem kippten Umweltschützer Kohle vor die Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen und entrollten Plakate, auf denen ein früherer Ausstieg aus der Kohlekraft gefordert wurde.



Seit Montag läuft in Berlin eine Protestwoche, zu der die Gruppe Extinction Rebellion und andere Initiativen aufgerufen haben.

