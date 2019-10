Auch Stunden nach Beginn der Räumung des Potsdamer Platzes in Berlin harren dort zahlreiche Klimaaktivisten aus.

Nach Angaben der Organisation "Extinction Rebellion" brach die Polizei die Räumung der Kreuzung inzwischen ab. Dies wurde aber nicht offiziell bestätigt. Zuvor waren den Behörden zufolge 408 Demonstranten weggetragen worden. Die Aktivisten kündigten an, die ganze Nacht am Potsdamer Platz und an der Siegessäule zu bleiben.



Mit den Straßenblockaden am Großen Stern und am Potsdamer Platz hatte die Bewegung gestern ihre Aktionswoche für mehr Klimaschutz gestartet. Bis zum Ende der Woche sind zahlreiche weitere Protestaktionen in Berlin geplant.